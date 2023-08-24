اليونيسيف: نزوح أكثر من مليوني طفل في السودان بسبب الصراع

أعلنت منظمة اليونيسيف أن أكثر من مليوني طفل نزحوا في السودان خلال أربعة أشهر بمعدل 700 طفل نازح جديد كل ساعة، مع امتداد العنف إلى مناطق جديدة.

وقال ممثل اليونيسيف في السودان مانديب أوبراين، إن هناك عددًا لا يحصى من الأطفال محاصرين في مناطق العنف، ومنهم من فقدوا كل شئ، مؤكدًا الحاجة بشكل عاجل إلى 400 مليون دولار أمريكي لمواصلة عملياتها في السودان وتوسيع نطاقها.

وأضاف أن هناك في الوقت الحاضر 14 مليون طفل في السودان يحتاجون بشكل عاجل للمساعدات، يتعرضون كل يوم لمخاطر مرعبة، وبصرف النظر عن البؤر الساخنة للصراع في الخرطوم ودارفور، فقد انتشر القتال العنيف إلى مناطق أخرى مأهولة بالسكان بما في ذلك جنوب وغرب كردفان، مما يحد من تقديم الخدمات المنقذة للحياة لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، مشيرًا إلى أن هناك 20،3 مليون شخص سيعانون من الجوع وانعدام الأمن الغذائي قبل سبتمبر القادم نصفهم من الأطفال.

ومع بداية موسم الأمطار دمرت الفيضانات العديد من المنازل، مما يهدد بانتشار المزيد من الأمراض مثل الكوليرا وحمى الضنك وحمى الوادي المتصدع والشيكونجونيا، كما يفتقر عشرة ملايين طفل للمياه الصالحة للشرب، ويعوق العنف تقديم الخدمات الصحية والتغذوية.

وفي الخرطوم وإقليمي دارفور وكردفان يعمل أقل من ثلث المرافق الصحية بكامل طاقته، ويحول انعدام الأمن دون وصول المرضى والمصابين والعاملين الصحيين إلى تلك المرافق، حيث تعاني الأنظمة الصحية في الولايات الـ11 الأخرى من إرهاق شديد بسبب النزوح الجماعي للسكان من النقاط الساخنة، وأبلغت جميع الولايات بنفاد مخزون الأدوية والإمدادات بما فيها المنقذة للحياة، مع انتشار الحصبة في ولايتي النيل الأبيض والأزرق.