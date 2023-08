ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.. إجراء 500 عملية جراحية بمستشفى بنها التعليمي

أعلن قسم طب وجراحة العيون بمستشفى بنها التعليمي الانتهاء من إجراء أكثر من 500 عملية جراحية تحت مظلة القضاء على قوائم الانتظار، وذلك مع نخبة من أمهر جراحي العيون والشبكية والجسم الزجاجي ضمن خدمات القسم التي تضمن عمليات إزالة المياه البيضاء بأحدث الأجهزة وزرع أجود أنواع العدسات مثل العدسات الأمريكية والألمانية، بنظام العلاج على نفقة الدولة ونظام التعاقد مع التأمين الصحي وعمليات الحقن داخل العين، لعلاج ارتشاح مقلة العين، بنظام العلاج على نفقة الدولة وعمليات ازالة ظفرة العين بنظام العلاج على نفقة الدولة وعمليات ازالة الزوائد الجلدية والأكياس الدهنية.

وقالت المستشفى فى بيان لها، إنه للاستفادة من خدمات العلاج على نفقة الدولة برجاء إحضار صورة من الرقم التأميني من أقرب مكتب للتأمينات، وصورة شخصية، وصورة البطاقة الشخصية.

وأوضح البيان أن العيادات الخارجية بالقسم قدمت خدمات الكشف الطبي لجميع الفئات العمرية بأحدث الأجهزة، وإجراء الكشف الطبي والمتابعة لمرضى اعتلال شبكية العين مع نخبة من أكفأ أطباء واستشاري أمراض شبكية العين، بالإضافة إلى خدمة الفحص الشامل والكشف الطبي المبكر عن امراض اعتلال شبكية العين بسبب داء السكري، وذلك بالتنسيق مع أطباء الباطنة في عيادات الباطنة ومتابعة السكر بالمستشفى.

وأضافت: كما تم توقيع الكشف الطبي المبكر عن أمراض اعتلال شبكية العين في الأطفال المبتسرين وحديثي الولادة، والكشف الطبي لمرضى ارتفاع ضغط العين (المياه الزرقاء)، مع قياس ومتابعة ضغط العين بأحدث الأجهزة، وصرف العلاج المجاني للمترددين على العيادة الخارجية بالتنسيق مع أطباء صيدلية العلاج المجاني، وصرف علاج ضغط العين لمرضى ارتفاع ضغط العين (المياه الزرقاء)، بالتنسيق مع أطباء صيدلية نفقة الدولة الموجودة بالمستشفى.

وتابعت: وتقديم خدمات وحدة فحوصات أمراض العين منها خدمة الاشعة المقطعية على مركز الابصار بالماسح الضوئي OCT، وقياس قوة عدسة العين biometry and IOL calculation، وخدمات وحدة الليزر ومنها مسح عدسة العين بعد عمليات المياه بالبيضاء باستخدام جهاز الياج ليزر

YAG laser posterior capsulotomy، وعلاج ارتفاع ضغط العين ( المياه الزرقاء) الناتجة عن زاوية العين المغلقة باستخدام الياج ليزر YAG laser peripheral iridotomy for

angle closure glaucoma، وعلاج أمراض الاعتلال الشبكي السكري باستخدام جهاز الأرجون ليزر Argon laser retinal photocoagulation for proliferative diabetic retinopathy