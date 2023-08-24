الخميس.. أوبريت "حديقة الحيوان" بمركز شباب صقر قريش

يواصل الكاتب المسرحي أشرف أبوجليل تجربته في رعاية الموهوبين من الأطفال والشباب من خلال إشرافه على مدرسة المسرح بمركز شباب صقر قريش، ويقدم تجربته الثالثة بالمركز أوبريت "حديقة الحيوان" يوم الخميس 31 أغسطس من تأليفه وإخراجه ضمن أنشطة المركز في الأجازة الصيفية.

يقدم العرض رؤية مصر 2030 في حماية البيئة وغرس قيم المحافظة على مفرداتها من حيوان ونبات والحد من التلوث ويتضمن عدة لوحات مسرحية غنائية عن أضرار التلوث السمعي والبصري وإلقاء المخلفات ويدعو الى الامتناع عن سوء معاملة الحيوانات والحفاظ على مكونات البيئة المختلفة ومواجهة ما يجرى من سلوكيات خاطئة داخل حديقة الحيوان وغيرها.

الاوبريت بطولة: احمد علي حسين واسماعيل طه اسماعيل وآية محمد رفعت وجنات محمد فتحي وجنه طه اسماعيل وجني عادل عوض وحسن على حسن وساندي احمد سمير وسجى سيد وسراج محمود وعماد حفني وضحى محمد أحمد وعبد الرحمن محمد رفعت وعليا أحمد جابر وعلي محسن قرني وفرح محمد محمود ومحمد جابر محمد ومحمد جمال محمد ومحمد سيد ومروان محمد حسين ومريم محمد فوزى ومريم مصطفى عبد العاطى وميادة محمد فتحي ومي جابر محمد ومي محمود أبو الخير وندى محمد فخرى وورد خالد جابر ووفاء احمد محمد مصطفي ويوسف احمد ناصر وساعد في الإخراج من طلائع المركز سما نور وسارة على حسين.

الجدير بالذكر أن الشاعر أشرف أبوجليل قد عمل – قبل التحاقه بوزارة الثقافة - موجها أول وموجها عاما للمسرح بالتربية والتعليم وقدم عشرات الأعمال التي انتشرت في كل مدارس الجمهورية وحققت المراكز الأولى، وله عدة كتب في أدب الطفل كان آخرها " أولاد وبنات " الذي صدر الشهر الماضي من المركز القومي لثقافة الطفل، ويعمل حاليا وكيل وزارة الثقافة وقد أسس مدرسة المسرح بمركز شباب صقر قريش لرعاية الموهوبين فنيا وثقافيا بشكل تربوي.