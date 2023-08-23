مدير منظمة الصحة العالمية يجري محادثات بناءة مع الرئيس المعين لـCOP28

أجرى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، اليوم، محادثات بناءة، مع سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، حول مشاكل المناخ والصحة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وقال جيبرييسوس، عبر على حسابه الشخصي على موقع تويتر: "أجريت مناقشة بناءة للغاية مع سعادة الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين لـ COP28، حول التحديات الخطيرة التي تواجه الصحة العامة والتي يمثلها تغير المناخ الآن".

وأضاف: أثنيت على الدكتور الجابر لقيادته وتعاونه في الاستخدام كلحظة تاريخية لاتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لمعالجة الآثار الصحية لتغير المناخ.

وأشار إلى أن القرار الذي اتخذته دولة الإمارات العربية المتحدة بتخصيص يوم من مؤتمر COP28 لأزمة المناخ والصحة، تاريخي، وسيوفر الاهتمام المطلوب لمعالجة هذا التهديد ذي الأهمية العالمية.