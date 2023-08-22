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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصر تفوز بذهبية بطولة العالم للخماسي الحديث في التتابع سيدات

أميرة قنديل وملك
أميرة قنديل وملك إسماعيل
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افتتح الثنائي أميرة قنديل وملك إسماعيل ميداليات مصر في بطولة العالم للخماسي الحديث المقامة حاليا في بريطانيا خلال الفترة من 21 وحتى 28 أغسطس الجاري.

جاء ذلك بعد أن نجح الثنائي من التتويج بالميدالية الذهبية في منافسات التتابع سيدات عقب حصولهما على المركز الأول برصيد 1315 نقطة.

فيما جاء في المركز الثاني الثنائي الإيطالي باتريكا و ايرورا برصيد 1309 نقطة بينما جاء الثنائي المكسيكي مايان ومارينا ثالثًا برصيد 1290 نقطة.

ويشارك المنتخب الوطني في البطولة بقائمة تضم 10 لاعبين بواقع 6 رجال و 4 سيدات.

حيث تضم قائمة اللاعبين: “أحمد الجندي ومحمد الجندي وأحمد أشرف ومعتز وائل ومهند شعبان وإسلام حامد”.

وتضم قائمة اللاعبات: “سلمى ايمن عبد المقصود وهايدى عادل وأميرة قنديل وملك إسماعيل”.

ويقود الفريق جهاز فني وإداري مكون من: رؤوف حسام مديرًا فنيًا وياسر حفني مستشارًا فنيًا ومديرًا للرياضة، وعبد الرحمن عيسى مدير فني،وديفيد عبد الملاك ومحمد الصباحي ومحمد غيث مديرون فنيون سلاح، وياسر عصر مديرا فنيا للفروسية، وهشام سليمان مديرا فنيا للعدو، وابراهيمسكر مديرًا فنيًا للرماية، وأحمد سلامة مساعدًا للمدير الفني والدكتور محمد خاطر أخصائيًا للتغذية ويوسف حسن طبيبًا للعلاج الطبيعى وسيد جاويد خاور محلل أداء فيما يترأس بعثة المنتخب أنس عبد السلام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث، ويتواجد مع البعثةالمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث بصفته الدولية لحضور اجتماعات الاتحاد الدولي.

أميرة قنديل ملك إسماعيل بريطانيا بطولة العالم خماسي الحديث