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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس وزراء فلسطين يطالب المؤسسات الدولية بالخروج عن صمتها تجاه جرائم الاحتلال

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
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طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، الهيئات والمؤسسات الحقوقية الدولية بالخروج عن صمتها تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وقال اشتية، في بيان، إن الصمت الدولي يشجع الاحتلال على مواصلة ارتكاب جرائمه، وآخرها استشهاد الفتى عثمان عاطف أبو خرج (17 عامًا) من بلدة الزبابدة جنوب جنين.
وتقدم اشتية بالتعازي والمواساة لوالدَي الشهيد، وعائلته، وأهالي بلدته، كما تمنى الشفاء العاجل للشاب الجريح عميد الجاغوب الذي أصيب بجروح خطيرة بالرأس خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيتا جنوب نابلس مساء أمس الإثنين.

رئيس وزراء فلسطين الاحتلال الإسرائيلي فلسطين