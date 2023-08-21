طبيب المنتخب يكشف صعوبة لحاق تريزيجيه بمعسكر الفراعنة

تحدث محمد غرابة، مدير المنتخب الوطني، عن تطورات إصابة محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي والمنتخب الوطني، بعد الإصابة الأخيرة التى لحقت به خلال مباراة فريقه الماضية، قبل معسكر الفراعنة لمواجهة إثيوبيا وتونس فى شهر سبتمبر المقبل.

وقال غرابة، خلال تصريحات تليفزيونية مساء اليوم الاثنين"بالطبع محمود حسن تريزيجيه تم استدعائه من قبل أن تحدث الإصابة، موكدا أن الجهاز شعر بالحزن بسببها لأنه من أهم اللاعبين فى المنتخب، ولكن فضلنا أن يتم الإطمئنان عليه من جانب الدكتور محمد أبو العلا.

وتابع تحدثت مع الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر وأكد لي أن وجود تريزيجيه فى المعسكر المقبل صعب للغاية بسبب الإصابة.