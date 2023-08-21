إصابة 9 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال لبلدة بيتا

أصيب تسعة فلسطينيين بالرصاص الحي، أحدهم بالرأس، مساء اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس أحمد جبريل، بأن ثمانية فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي، أحدهم برأسه، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيتا.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط إطلاق الرصاص، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب الفلسطينيين، كما داهمت أحد المنازل، وفتشته.

في السياق، أُصيب فلسطيني أخر بالرصاص الحي وآخرون بحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي متظاهرين على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، بإصابة مواطن بالرصاص وآخرين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع خلال قمع قوات الاحتلال عشرات المواطنين الذين خرجوا في تظاهرة في ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك، وفي ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على المقدسات والأسرى، على مقربة من الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأضافت أن المصاب نقل إلى مستشفى الشفاء غرب قطاع غزة، عبر مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.