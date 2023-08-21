بالفيديو.. السيطرة على حرائق الغابات بجزر الكناري

عرضت فضائية يورو نيوز عربية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يرصد عناصر الإطفاء يتمكنون من احتواء حرائق تينيريفي بجزر الكناري.

حققت فرق الإطفاء تقدماً في معركتها ضد حريق الغابات الهائل في تينيريفي الأحد، بفضل الظروف الجوية الملائمة التي تجاوزت التوقعات خلال الليل، وهو ما حال دون أن تقترب النيران من المنازل وتدمرها في الجزيرة الإسبانية، وفق مسؤولين.

بدأ الحريق في منطقة جبلية تقع في شمال شرق الجزيرة، وتحول بسرعة إلى أكبر حريق للغابات في جزر الكناري على الإطلاق.

حتى الآن، أتى الحريق، الذي يبلغ محيطه 84 كيلومترًا، على مساحة تقدر بنحو 11600 هكتار من الأراضي، ما يمثل نحو ستة بالمئة من إجمالي مساحة جزيرة تينيريفي.

وأفادت حكومة الجزيرة، نقلاً عن تقارير الشرطة، fأن أكثر من 12 ألف شخص اضطروا إلى إخلاء منازلهم.