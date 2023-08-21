بالفيديو.. عناصر الإطفاء تتمكن من احتواء حرائق تينيريفي بجزر الكناري

عرضت فضائية "يورو نيوز عرب" مقطع فيديو، اليوم الاثنين، لتمكن عناصر الإطفاء من احتواء حريق تينيريفي بجزر الكناري، حيث حققت فرق الإطفاء تقدمًا في معركتها ضد حريق الغابات الهائل، بفضل الظروف الجوية الملائمة التي تجاوزت التوقعات خلال الليل، وهو ما حال دون أن تقترب النيران من المنازل وتدمرها في الجزيرة الإسبانية.

وبدأ الحريق في وقت متأخر الثلاثاء الماضي في منطقة جبلية تقع في شمال شرق الجزيرة، وتحول بسرعة إلى أكبر حريق للغابات في جزر الكناري على الإطلاق، وحتى الآن، تسبب الحريق الذي يبلغ محيطه 84 كيلومترًا، على مساحة تقدر بنحو 11600 هكتار من الأراضي، ما يمثل نحو ستة بالمئة من إجمالي مساحة جزيرة تينيريفي.

وأفادت حكومة الجزيرة، نقلاً عن تقارير الشرطة، أن أكثر من 12 الف شخص اضطروا إلى إخلاء منازلهم.