الثانوية العامة «دور ثان».. انطلاق امتحان «الجبر والهندسة الفراغية»

انطلق منذ قليل، امتحان مادة الرياضيات البحتة «الجبر والهندسة الفراغية» لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمي رياضيات- الدور الثاني.

ويؤدي الطلاب الامتحان لمدة ساعتين بنظام البابل شيت والأسئلة المقالية.

كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين لأداء امتحاني مادتي الاستعداد للقبول بالجامعات «اللغة العربية»، ومقاييس المفاهيم «اللغة العربية».

ويصل طلاب الثانوية العامة بالدور الثاني ما يزيد عن 119 الف طالب وطالبة، على مستوى الجمهورية.

وانطلقت الامتحانات السبت الماضي ١٩ أغسطس، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣.