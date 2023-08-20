بعد "الهرشة السابعة".. سمر طارق تغني تتر مسلسل "سفاح الجيزة"

انتهت المطربة سمر طارق من تسجيل أغنية تتر مسلسل "سفاح الجيزة" للنجوم أحمد فهمي وباسم سمرة، والمقرر عرضه على منصة شاهد، مساء الجمعة المقبل.

وتضع سمر لمستها الغنائية في أحداث المسلسل المنتظر عبر تقديمها أغنية التتر من كلماتها وألحانها وغنائها، وهي أغنية تحمل اسم "عتمة"، والمقرر بداية عرضها في انطلاق الموسم الأول من المسلسل خلال أيام.

مسلسل "سفاح الجيزة" من أكثر الأعمال الدرامية التي ينتظرها الجمهور العربي هذا الصيف، وهو مأخوذ عن قصة حقيقية وتدور أحداثه حول مطاردة الأمن الجنائي لشخصية أحمد فهمي، صاحب المسيرة الإجرامية بين أعمال النصب والاحتيال والسرقة وانتحال الشخصيات والقتل المتسلسل بدم بارد، والمسلسل من إخراج هادي الباجوري، و يجمع في بطولته أحمد فهمي، وباسم سمرة، وركين سعد، وميمي جمال، وحنان يوسف، وصلاح عبد الله.

ويعد تتر "سفاح الجيزة" أجدد التجارب الغنائية لسمر طارق في عالم الدراما، وذلك بعد النجاح الكبير لأغنيتها "لو" التي تصدرت تريندات السوشيال ميديا خلال الموسم الرمضاني الماضي خلال عرضها في مسلسل "الهرشة السابعة" للنجوم أمينة خليل ومحمد شاهين.

سمر طارق مطربة وكاتبة أغاني مصرية صاعدة بدأت رحلتها الغنائية منذ 7 سنوات، واشتهرت بأغانيها "برحيلي" و"مكاني" ومشروعها الغنائي مع الموزعين الموسيقيين الوايلي وإسلام الأزرق وعلي الدين، وتنشغل حاليا في تحضير مشروع ألبومها الموسيقي الطويل.