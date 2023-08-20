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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سموحة يفوز على سبورتنج 2-1 في أولى مبارياته الودية استعدادًا للموسم الجديد

سموحة يفوز على سبورتنج
سموحة يفوز على سبورتنج ٢-١ في البروفة الأولى الودية
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فاز فريق الكرة بنادي سموحة، بقيادة أحمد سامي، على نظيره سبورتنج، أحد فرق الدرجة الثانية، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما منذ قليل، على ملعب النادي السكندري، في إطار استعدادات الموسم الجديد.

أحرز هدفي المباراة أحمد خالد في الشوط الأول، وأضاف صديق أوجولا الهدف الثاني قبل نهايه اللقاء، وتصدى حسين تيمور الحارس البديل للهاني سليمان لركلة جزاء ببراعة شديده وأنقذ مرماه من عدد من الانفرادات والفرص على مرمى سموحة.

ومن جانبه، حرص أحمد سامي، وجهازه المعاون، خلال ودية اليوم، على إشراك جميع اللاعبين، داخل الملعب، للاطمئنان على جاهزية لاعبيه ومدي الانسجام والتجانس بين القدامى والصفقات الجديدة التي إبرامتها إدارة الموج الأزرق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار استعدادات الموسم الجديد.

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