وزارة الرياضة: لم نتسلم استقالة مجلس الزمالك.. والحلول جاهزة

كشف مصدر خاص داخل وزارة الشباب والرياضة، أنه حتى الآن لم تصل أي استقالة رسمية لمجلس إدارة نادي الزمالك إلي الجهة الإدارية.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" منذ قليل، أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي لا تتعامل مع الاستقالات علي صفحات السوشيال ميديا والفيسبوك.

وأشار المصدر إلى أنه فى حال وصول استقالة رسمية من مجلس إدارة نادي الزمالك إلي الجهة الإدارية سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذه الحالة.

واختتم المصدر: جميع الحلول جاهزة لان نادي الزمالك من اكبر الاندية فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط ولن تقبل وزارة الرياضة اي مساس بالقلعة البيضاء.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، تقدمه بالاستقالة من إدارة النادي، بعد إعلان أحمد مرتضى منصور، استقالته من عضوية مجلس الإدارة والقيام بأعمال الرئيس.

وكشف أحمد مرتضى منصور، عن أسباب استقالته في بيان مطول على النحو التالي.. طالع البيان: https://www.albawabhnews.com/4858340