ads
السبت 19 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تطلب تأمر بفحص بلاغات التغيب لكشف هوية شخص عثر عليه غريق بأطفيح

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول العثور عثرت على جثة أحد الأشخاص غريقاً في مياه النيل بجوار التمثال البحري بدائرة مركز شرطة أطفيح.

وقد أمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان السبب الرئيسي وراء وفاتها، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها، بالإضافة إلي فحص بلاغات التغيب لتحديد هوية المتوفي

الواقعة بدأت بتلقي رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة غريق في مياه النيل بجوار التمثال البحري بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وجرى نقله إلى مستشفى أطفيح المركزي  تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
 

النيابة العامة بجنوب الجيزة جثة أطفيح