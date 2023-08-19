حفتر والمنفي وصالح يتفقون على تسريع اعتماد قوانين الانتخابات في ليبيا

ذكرت منصة "فواصل" الليبية، اليوم السبت، أن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي اتفقوا على تولي البرلمان مسؤولية اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة (6+6).

كما أفادت بأن حفتر والمنفي وصالح اتفقوا خلال اجتماع ثلاثي في مدينة بنغازي على ضرورة دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع رئاسة مجلسي النواب والأعلى للدولة للتشاور "من أجل استكمال المسار السياسي الوطني لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بهدف إنجاز القوانين الانتخابية".

وتابعت، نقلا عن بيان لمخرجات الاجتماع الذي عقد في بنغازي، أنه تم الاتفاق على دعوة عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لعدم اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي.

وكان البرلمان الليبي قد قرر يوم 8 من الشهر الحالي إحالة مشروعي قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى لجنة إعداد القوانين الانتخابية 6+6، لإعادة النظر في بعض البنود بناء على ملاحظات أعضائه، وفقا لقناة "العربية".

وكانت لجنة 6+6، قد أعلنت منذ أسابيع، أنها حققت توافقا كاملا بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب الرئيس ومجلس النواب، وأقرت أن عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيكون وفق إجراءات متزامنة، وأن السلطة التشريعية القادمة (أي مجلس الأمة) سيتشكل من غرفتين وهما البرلمان ومجلس الشيوخ، لافتة إلى أن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت لصياغة وضبط التشريعات الخاصة به.