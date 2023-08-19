بالفيديو.. نجل أحمد سعد يشاركه الرقص على المسرح فى حفل بورسعيد

نشر الفنان أحمد سعد على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام" فيديو لنجله يشاركه الرقص من حفله أمس الجمعة ببورسعيد.

https://www.instagram.com/reel/CwIIrajsAbe/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==



وظهر من خلال الفيديو نجل الفنان أحمد سعد وهو يشاركه الرقص على أغنيته الجديدة "دب دب"، وعلق سعد على الفيديو "أنا وابنى الحبيب أحمد أحمد سعد، واحنا بنرقص على أغنية دب دب، امبارح من حفل بورتو بورسعيد".

يعيش الفنان أحمد سعد حاله من النشاط الفنى، والكثير من النجاحات الفنية، حيث قدم العديد من الأغانى الناجحة خلال الفترة السابقة، حيث حققت أغنية "إختياراتى" نجاحاً كبيراً بعد طرحها، لتنضم لسلسلة أعمال ناجحه يتصدر بها سعد بين جمهوره، وأيضاً أغنية "هلا بيك يا مدلع" والتى طرحها على طريقة الفيديو كليب.

يذكر أن الفنان أحمد سعد طرح اغنية "قلبى العيل" مع عبدالباسط حموده خلال الساعات الماضية، وحققت نسب مشاهدات وإستماع كبيره جدا تخطت ملايين المشاهدات خلال الأيام القليلة الماضية.