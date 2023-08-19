موظف يمزق جسد طليقته أمام أعين المارة في الفيوم

أقدم شاب على إنهاء حياة طليقته - منذ قليل - بتسديد عدة طعنات نافذة لها أمام أعين المارة، بسبب خلافات بينهما، في شارع المدارس بمدينة طامية بمحافظة الفيوم، وتركها جثة هامدة محاولًا الفرار إلا أنّ الأهالي أمسكوا به وأبلغوا الشرطة التي هرعت على الفور إلى مسرح الجريمة وضبطت المتهم.

جرى نقل الجثة إلى المشرحة، فيما يجرى معاينة مسرح الجريمة، وتفريغ الكاميرات بمحيطها.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغًا من أهالي، بمقتل شابة تدعى نورة "تعمل في كوافير"، على يد زوجها يدعى "ربيع" موظف بالإصلاح الزراعي، في شارع المدارس بمدينة طامية.

على الفور هرعت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وعُثر على جثة الشابة غارقة في دمائها وملقاة في الشارع أمام الكوافير الذي تعمل به، وجرى ضبط طليقها الذي اعترف بارتكاب الجريمة.

ونُقلت الجثة بواسطة سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، بينما تقوم قوات الأمن بتفريغ الكاميرات بمحيط مسرح الجريمة للوقوف على ملابسات الواقعة.