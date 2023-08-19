بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم ملاكي وتريلا على طريق مطروح

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم السبت، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى تريلا على طريق الإسكندرية مطروح، وتم نقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي بمحافظة مطروح، 4 مصابين بإصابات متنوعة إثر حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي.

والمصابون هم: ميرام عماد سمعان 23 سنة، تعاني من كسر بالقصبة اليمني والعضد الأيسر واشتباه ما بعد الارتجاج، ويحيى أشرف العروسي 23 سنة، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، ومحمد خالد محرم 30 سنة، يعاني من كسر بالفخذ الأيمن وكدمات بالصدر واشتباه نزيف داخلي بالصدر واشتباه نزيف بالمخ، وعمر محمد منير 21 سنة، يعاني من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم.

تم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.