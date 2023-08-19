غدًا.. رانيا الجنايني تحيي حفلاً في بيت الغناء العربي

تحيي الفنانة رانيا الجنايني وفرقتها الموسيقية، حفلاً فنيًا جديدًا، في الثامنة من مساء غدًا الأحد، الموافق 20 أغسطس الجاري، ببيت الغناء العربى – قصر الأمير بشتاك – التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

يتضمن برنامج الحفل تقديم عدد من الأعمال التراثية والحديثة منها: "طول عمري أحبك وأشكيلك"، و"لاموني الناس على حبي"، و"أنا فى انتظارك"، و"صبري عليك طال"، و"مش نظرة وابتسامة".

يشار إلى أن الفنانة رانيا الجنايني عضو بفرقة التراث للموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية منذ عام 2013، كما حصلت مؤخرًا على دبلوم العلاج بالفن من جامعة عين شمس في 2022.