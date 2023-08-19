ads
السبت 19 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

غدًا.. رانيا الجنايني تحيي حفلاً في بيت الغناء العربي

بوستر الحفل
بوستر الحفل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تحيي الفنانة رانيا الجنايني وفرقتها الموسيقية، حفلاً فنيًا جديدًا، في الثامنة من مساء غدًا الأحد، الموافق 20 أغسطس الجاري، ببيت الغناء العربى – قصر الأمير بشتاك – التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

يتضمن برنامج الحفل تقديم عدد من الأعمال التراثية والحديثة منها: "طول عمري أحبك وأشكيلك"، و"لاموني الناس على حبي"، و"أنا فى انتظارك"، و"صبري عليك طال"، و"مش نظرة وابتسامة".

يشار إلى أن الفنانة رانيا الجنايني عضو بفرقة التراث للموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية منذ عام 2013، كما حصلت مؤخرًا على دبلوم العلاج بالفن من جامعة عين شمس في 2022.

رانيا الجنايني بيت الغناء العربي قصر الأمير بشتاك فرقة التراث للموسيقى العربية دار الأوبرا المصرية