دكتور طاهر عبد العظيم فى حواره لـ "البوابة نيوز": الذكاء الاصطناعي يؤثر على سوق الفن التشكيلي بشكل ملحوظ

التهم الذكاء الاصطناعى جميع مجالات الحياة، فأصبح وحشًا يثير مخاوف العالم، زحف حتى اقتحم بقوة مجال الفن التشكيلى، وجعل المبدعين فى حالة تربص، خوفا على ملكيتهم الفكرية، ولكن هل يخدم الذكاء الاصطناعي الفن؟ أم يفتح الطريق للمزورين ويهدد حقوق الملكية الفكرية؟وهل يشكل تهديدًا مباشر للفنان التشكيلي؟.

وما مدى تأثيره على سوق الفن؟ هل يمكن أن نرى معرضا تشكيلىا مصنوعة لوحاته بتقنية الذكاء الاصطناعى؟ وكيف يمكن لـ”الروبوت” أن يرسم بنفس إحساس الرسم باليد ومشاعر الفنان؟ وهل هناك اقتراحات للتعامل مع الذكاء الاصطناعى دون قلق؟.. "البوابة نيوز" تحاول الاجابة عن هذه الأسئلة، من خلال الحوار مع الدكتور طاهر عبد العظيم، الأستاذ بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان.. والذي كان لنا معه هذا الحوار:

■ لماذا كل هذا الاهتمام بالذكاء الاصطناعى فى المجال الإبداعى؟

- أبدأ حوارى معك بالكلمات التى أكررها دائمًا مع تجاربى الفنية وعلاقة الذكاء الاصطناعى بالعملية الإبداعية تخليدا للأعمال الفنية ذات القيمة وأصحابها الذين أثروا الحياة الفنية بأعمال متميزة ولن تضاهيها أي تكنولوجيا أو ذكاء، وستظل القيمة الإنسانية هى الأصل والأساس الذى يجب المحافظة عليها، وأتمنى أن تتضافر جهود الأكاديميين والنقاد، والفنانين لمواجهة هذا التحول الخطير حتى لا تختلط الأمور.

فالاكتشافات العلمية والتكنولوجيا في العصر الحالي غيرت طريقة استخدام الكمبيوتر. لم يعد الكمبيوتر مجرد أداة حسابية، بل أداة تعبيرية للفنون. الفنانون استخدموا التكنولوجيا لتجربة أفكار جديدة في الفن التشكيلي الرقمي. كما يمكن أن يساعد على العصف البصرى وطرح الأفكار، فاستخدام الكمبيوتر في الفن ساهم في تغيير النظرة للفن، وعمله كوسيلة للابتكار والتنوير الثقافي.

كمان استخدام أساليب وأدوات تقنية متنوعة ساعد في إنشاء مفاهيم جديدة للفن، لا شك أن كل تطور له سلبيات وإيجابيات ويتوقف ذلك على المستخدم لهذه التكنولوجيا. فقد تهدد حقوق الملكية الفكرية وإذا لم يحسن استخدامه سيكون له آثار سيئة جدًا وتهديد مباشر للفنون وخصوصًا للفن التشكيلى، من خلال مجموعة تصورات متنوعة مستلهمة باستخدام الذكاء الاصطناعى.

■ وهل يؤثر الذكاء الاصطناعى على سوق الفن؟

- نعم، الذكاء الاصطناعي يؤثر على سوق الفن بشكل ملحوظ. العمل الفنى بواسطة الذكاء الاصطناعي يمكن أن ينتج بطرق جديدة. يمكن للخوارزميات توليد لوحات فنية وصور فوتوغرافية وموسيقى وأعمال أدبية جديدة بناءً على تحليلها لأعمال فنية سابقة وتعلمها منها. هذا يفتح الباب أمام إمكانيات إبداعية جديدة وقد يؤثر على الفنانين البشريين وكيفية إنتاجهم وتسويق أعمالهم.

التعاون بين الفنانين والذكاء الاصطناعي يمكن الفنانين من أن يستفيدوا من التحول الجديد كأداة تساعدهم في عملية الإبداع. يمكن أفكار واقتراحات جديدة للفنانين ومساعدتهم في تطوير أعمالهم. هذا يمكن أيضًا من تعميق التفاعل بين الفنانين والجمهور وتوفير تجارب فنية مختلفة ومبتكرة.. تسويق الفن وتوزيعه، كما يمكن استخدامه وتوجيه الفنانين والمستثمرين نحو الاتجاهات الفنية الشائعة.

■ وهل يمكن أن نرى معرضا تشكيلىا مصنوعة لوحاته بتقنية الذكاء الاصطناعى؟

- نعم، يمكن أن نشهد معارض فنية تضم أعمالًا تشكيلية تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. في السنوات الأخيرة، شهدنا زيادة في الاهتمام بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الفني، وقد تم تطوير أدوات وبرامج تسمح للفنانين بالتعاون مع الذكاء الاصطناعي لإنشاء أعمال فنية جديدة.

بالمناسبة؛ قريبًا سيفتتح معرض للفنانة د.علية عبدالهادى الأستاذ بكلية الفنون الجميلة– جامعة حلوان، المعرض بالكامل نتاج أعمال فنية انتجت بالذكاء الاصطناعي، وأعتقد أنه سيكون بداية مهمة تؤكد أن الوسيط الجديد يمكن أن يستخدمه الفنان الواعى لإنتاج عمل فنى متكامل، المعرض سوف يكون فى قاعة من أهم قاعات مصر، أيضًا تم الاعتراف بهذا النوع من الأعمال الفنية فى صالات المزادات العالمية.

■ وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يخدم الفن؟

- يتيح الذكاء الاصطناعي للفنانين فرصًا جديدة للاستكشاف والتجريب في عملية الإبداع الفني. يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد أفكار جديدة وملهمة، وتحليل الأنماط والألوان والتركيبات الفنية، وإنشاء قوالب وتصاميم أولية، وحتى إضافة تأثيرات وتعديلات إلى الأعمال الفنية القائمة. ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن الأعمال الفنية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لا تزال محتاجة إلى توجيه وتحكم من قبل الفنان البشري.

يعد الذكاء الاصطناعي أداة إضافية للإبداع الفني ولا يحل محل دور الفنان نفسه. إنه يمكنه تقديم مساعدة وتحفيز للفنانين، ولكن الرؤية والتعبير الفني لا تزال مسئولية الفنان. بالتالي، يمكننا توقع رؤية معارض تشكيلية تضم أعمالًا فنية تم إنشاؤها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، مع ملاحظة أن الفنان البشري لا يزال العنصر الأساسي والمحور الرئيسي في عملية الإبداع الفني.

■ كيف يمكن لـ”الروبوت” أن يرسم بنفس إحساس الرسم باليد ومشاعر الفنان؟

- في الوقت الحالي، لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يرسم بنفس الحس والمشاعر البشرية. على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي قادر على توليد أعمال فنية، إلا أنه يعتبر عملية محضة وبرمجية تستند إلى خوارزميات ومعالجة البيانات، ولا يمتلك العاطفة ولا التجربة الذاتية التى تشكل فكر وأسلوب الفنان الذى يقدم عملًا إنسانيًا يحمل معنى التفرد وعدم التكرار.

■ هل هناك اقتراحات من وجهة نظرك الأكاديمية للتعامل مع الذكاء الاصطناعى دون قلق؟

- الرسم والتعبير الفني والتصميم هي مظاهر للإبداع والتعبير البشري الفريد. حتى الآن، لا يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على الشعور بالمشاعر والعواطف بنفس الطريقة التي يمكن للبشر تجربتها والتعبير عنها. وبالتالي، يعتبر الرسم بنفس الأحاسيس والمشاعر البشرية أمرًا غير ممكن حاليًا للذكاء الاصطناعي.

وبالتعامل مع الذكاء الاصطناعي، فإن الفنانين التشكيليين يمكنهم اعتباره أداة إضافية لتوسيع إمكانياتهم الإبداعية وتحقيق تأثيرات جديدة.

يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي أيضًا في مرحلة إعداد البيانات وتحليلها وتكوينها، وذلك لتوفير أفكار جديدة وملهمة للفنانين. يمكن أن يكون للذكاء الاصطناعي أيضًا دور في توجيه الفنانين نحو التقنيات والأدوات الجديدة التي يمكن استخدامها في إنشاء أعمالهم. من المهم أن يتعامل الفنانون التشكيليون مع الذكاء الاصطناعي بروح مفتوحة ويكونوا جاهزين لاستكشاف واستخدام هذه التقنية الجديدة بطرق تدعم إبداعهم الفردي وتعبيرهم الفني.

يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي أيضًا في مرحلة إعداد البيانات وتحليلها وتكوينها، وذلك لتوفير أفكار جديدة وملهمة للفنانين. يمكن أن يكون للذكاء الاصطناعي أيضًا دور في توجيه الفنانين نحو التقنيات والأدوات الجديدة التي يمكن استخدامها في إنشاء أعمالهم. من المهم أن يتعامل الفنانون التشكيليون مع الذكاء الاصطناعي بروح مفتوحة ويكونوا جاهزين لاستكشاف واستخدام هذه التقنية الجديدة بطرق تدعم إبداعهم الفردي وتعبيرهم الفني.

وقد يكون هناك بعض القلق حول استخدام الذكاء الاصطناعي في الفن، مثل القلق بشأن فقدان الأصالة أو الاستبدال الكامل للإبداع البشري، ولكن من المهم أن يتم التعامل مع هذه التقنية كأداة إضافية للتوسع والتجديد وليس كبديل للفن البشري. باختصار، التعامل مع الذكاء الاصطناعي بدون قلق يتطلب الاحتفاظ بالروح الإبداعية الفريدة للفنانين والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي لتعزيز وتوسيع إمكانياتهم الفنية.

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