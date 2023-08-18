هيئة الإسعاف : 70 مليون جنيه لإنشاء مبنى إقليمي و10 نقاط جديدة بشمال سيناء

في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة إعادة محافظة شمال سيناء على طريق التنمية المستدامة بما يكفل حياة كريمة لمواطنيها وقاطنيها، وبمتابعة دقيقة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، توجه الدكتور عمرو رشيد ، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، الي محافظة شمال سيناء على رأس وفد يضم قيادات الهيئة للإطلاع على الوضع الراهن للمنظومة الإسعافية بالمحافظة.

استهل رشيد زيارته للمحافظة بزيارة النقاط الإسعافية الأكثر تضرراً والتي طالتها يد الإرهاب بالتخريب بمناطق الشيخ زويد ورفح، ووجه بإدراج عدد من الوحدات الإسعافية ضمن مخطط الهيئة للتطوير ورفع الكفاءة وامدادها بكافة مستلزمات الإعاشة من أثاث وأجهزة

وجاءت وحدة قبر عمير ووحدة الشهيد المسعف احمد جمال شهيد العملية الشاملة على رأس تلك الوحدات.

كما تضمنت الزيارة تفقد قطعتي أرض تابعتين لهيئة الإسعاف المصرية بنطاق مدينة العريش لإنتقاء الأنسب منهما لإنشاء المبنى الإقليمي الجديد لهيئة الإسعاف المصرية بالمحافظة وتخصيص مبلغ ٧٠ مليون جنية للمشروع ليكون مؤهلاً للعمل كمقر إداري لخدمة ابناء المحافظة في كافة احتياجاتهم من المنظومة الإسعافية وكذلك لخدمة العاملين، مع تدشين مركز تدريب لإعداد الأطقم الإسعافية فنياً وتعليمياً، بالإضافة لغرفة قيادة وتحكم لتيسير التعامل مع الاسطول الإسعافي بالمحافظة.

واعلن رشيد رصد مخصصات مالية لبناء ١٠ نقاط إسعاف جديدة، بالتوازي مع رفع كفاءة النقاط الإسعافية المتضررة، بالإضافة إلى حل إشكالية إنقطاع الكهرباء بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء، مع دراسة إمكانية إدارج المحافظة ضمن مشروع التحول الأخضر بالهيئة الذي يهدف إلى التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالتمركزات الإسعافية، واطلع على وضع غرفة القيادة والتحكم التي تتولى متابعة الأسطول الإسعافي حيث وجه بتوفير أجهزة حاسب لتيسير عمل مسؤولي الغرفة.

في ختام جولته لمحافظة شمال سيناء ، اجتمع رشيد بمجموعة من الفرق الإسعافية، وأكد أن محافظة شمال سيناء اليوم وما تنعم به من سلام وأمن، هو نتاج لتضحيات أبناء الوطن المخلصين من أبناء الجيش والشرطة، ومن أبناء منظومة الإسعاف المصري التي جادت بخيرة رجالها في تلك البقعة الطاهرة من أرض مصر، وأنه تعمد الحضور على رأس تلك الكوكبة من قيادات الهيئة لتوجيه الشكر لهم على تشبثهم بواجبهم ورسالتهم في مواجهة أيادي التخريب والإرهاب.

ووجه بصرف مكافأة لكافة العاملين بمحافظة شمال سيناء مع تأكيده أن كافة مطالبهم وتطلعاتهم بعضها قيد التنفيذ وهناك توجه وتعاون من مؤسسات الدولة المعنية لإيجاد آلية لتنفيذ تطلعاتهم بما يتسق مع القوانين واللوائح المنظمة لذلك. كما أكد أن هناك متابعة دقيقة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان لكافة نواحي التطوير بالمنظومة الإسعافية بشمال سيناء، وأوضاع العاملين وتطلعاتهم بالهيئة بكافة افرعها.

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