الزراعة: مصر تولي اهتماما كبيرا بقضية التغيرات المناخية.. فيديو

أكد د. محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، أن قضية التغيرات المناخية خارج توقعات الدول المتقدمة، موضحًا أن الدول الأوروبية والأمريكية تعيد النظر في إعادة بناء البنية التحتية والمشروعات لمواجهة التغيرات المناخية.

وقال فهيم خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إن مصر تولي اهتماما كبيرا بقضية التغيرات المناخية، وقامت بمجموعة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة الأزمة، ونفذت العديد من المشروعات القومية للتصدي للآثار الجانبية التي تؤثر على الأمن الغذائي في مصر.

وتابع: ملف الأمن الغذائي أصبح لا يتجزأ من أولويات الدولة، كما أن النهضة في ملف استصلاح الأراضي الزراعية خلال الـ10 سنوات الماضية لم تشهده مصر على مدار تاريخها، حيث تم استصلاح نحو مليون فدان منذ 2014.

وأوضح فهيم، أن هناك العديد من المواطنين لا يدركون ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، مشيرًا إلى الوزارة تعمل على تغطية المساحة المنزرعة من القمح من تقاوي معتمدة.

وأشار إلى أن الدولة قامت بزراعة القمح في العديد من الأماكن الصحراوية، بجانب التوسع في الصوامع والهناجر المخصصة لتحزين القمح، موضحًا أن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يحميها من أى تداعيات سلبية للأزمات.