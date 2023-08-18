قتل 20 عنصرا من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة على يد قوات الجيش الصومالي إثر عملية عسكرية نفذها في منطقة " علي فوتو" التابعة لمدينة " كونتواري" بإقليم شبيلي السفلى جنوبي البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية،، أن العملية استهدفت منزلين كان عناصر المليشيا يجهزون فيها المواد المتفجرة.
وتأتي هذه العملية التنسيقية في إطار الاهداف الاستراتيجية للجيش الصومالي في القضاء فلول المليشيا الإرهابية التي تعاني من ضعف شديد أمام القوات المسلحة التي تزحف نحو معاقل الخلايا بجنوب ووسط البلاد
بوابة العرب
مقتل 20 عنصرا إرهابيا في عمليات للجيش الصومالي جنوبي البلاد
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قتل 20 عنصرا من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة على يد قوات الجيش الصومالي إثر عملية عسكرية نفذها في منطقة " علي فوتو" التابعة لمدينة " كونتواري" بإقليم شبيلي السفلى جنوبي البلاد.
قتل 20 عنصرا من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة على يد قوات الجيش الصومالي إثر عملية عسكرية نفذها في منطقة " علي فوتو" التابعة لمدينة " كونتواري" بإقليم شبيلي السفلى جنوبي البلاد.