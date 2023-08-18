تعرف على حظك في الأبراج اليوم الجمعة 18 أغسطس 2023

تقدم «البوابة نيوز» الأبراج اليوم الجمعة الموافق 18 أغسطس 2023، بحسب خبراء الفلك والنجوم.

برج الحمل

من الناحية المهنية إن طريقك يزداد صعوبة أكثر مما تصورت في بادئ الأمر، وربما هناك شخص يحاول إثنائك عن خطتك أو حتى إحباطك، لا تيأس يا عزيزي وانظر إلى الأمر كأنه عقبة واختبر إرادتك. دافع عن خططك وامض إلى الأمام، أو حاول تكييف أفكارك بحيث تتماشى مع الظروف الحالية.

برج الثور

من الناحية الصحية لا تكثر من شرب القهوة يا عزيزي لتحسن من نومك، يبدو وكأنك تقف أمام مشكلات لا يمكن التغلب عليها، فلا تيأس! فقط عليك تغيير منظورك للأشياء وعندئذ سوف تبدو الحلول واضحة. لا تخف من طلب النصيحة، حياتك الخاصة متقلبة بشدة في الوقت الحالي.

برج الجوزاء

من الناحية الصحية حاول أن تنتبه إلى طعامك أكثر لأنك تعاني من ارتفاع في الكولسترول، اليوم أنت مفعم بالحيوية، على الرغم من أن هذا يرهقك بدلاً من أن يدفعك إلى الأمام. نظرًا لقلقك الداخلي، يصبح من السهل استثارتك وأنت الآن تفضل أن تخبط رأسك في الحائط. إذا كنت لا تستطيع كبت هذا الاندفاع، فقد تجد أنك تتجادل مع الجميع اليوم.

برج السرطان

من الناحية الصحية تأكد من نوعية أكلك يا عزيزي، أما من الناحية المهنية أنت ناجح في كل ما يخص مكان العمل، والقرارات الهامة التي اتخذتها أثبتت صحتها، لكن يجب أن تأخذ الوقت الذي تحتاجه دائمًا عند التفكير في المشروعات.

برج الأسد

من الناحية المهنية سوف تجد سهولة في التعامل الإيجابي مع الأشخاص في الوقت الحالي، فالكل يبدو منجذبًا إليك، كما أن الصلات التي قد يكون لها تأثيرًا إيجابيًا على مستقبلك تظهر في كل مكان، أما من الناحية الصحية حاول أن تمارس الرياضة أربعة أيام في الأسبوع.

برج العذراء

من الناحية الصحية أكثر من تناول الخضار والفواكه، أما من الناحية المهنية هناك حلم في انتظار تحوله إلى حقيقة ملموسة لذلك انتهز الفرصة لتحقيق الحلم الذي سيغير من مسار حياتك بشكل إيجابي ولفترة طويلة، سيكون لأقاربك وأصدقائك رد فعل إيجابي تجاه التغيير الذي تسعى إليه وسوف يساندونك على طول الخط.

برج الميزان

من الناحية الصحية سوف تشعر بالكسل والخمول حاول أن تعمل فحوصات كاملة، وستصبح صداقاتك أكثر عمقًا وسوف تسترجع مع أصدقائك أحداث وذكريات ماضية لا تنسى. في وسط المجموعات التي تنتمي إليها بالأخص، وسوف تتشابك سلسلة إجراءات جماعية حيوية وإيجابية جدًا وسوف تقودك بسرعة مذهلة إلى هدفك.

برج العقرب

من الناحية الصحية حاول أن تتأكد من حالتك الصحية يا عزيزي، أما من الناحية المهنية أنت شخص مفعم بالحيوية والنشاط البدني والذهني؛ استخدم إمكاناتك في اتخاذ القرار السليم لتنفيذ مخططاتك والتقدم إلى الأمام في مشروعاتك. لن يفيدك الاكتفاء بالأمجاد الماضية والسلبية.

برج القوس

من الناحية الصحية أكثر من شرب الماء في هذا الطقس الحار، أما من الناحية المهنية يجب أن تستعد لمواجهة مشكلات جديدة، فالأمور ليست جيدة في مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل. لا تجعل ذلك يخيفك، فهذه المراحل تجيء ثم تذهب.

برج الجدي

من الناحية المهنية لا يمكن التغلب على العقبات التي تراها أمامك في الوقت الحالي إذا حاولت حلها بالطرق القديمة المعروفة، يجب أن تغيِّر مدخلك والتوصل إلى استراتيجية جديدة وأن لا تسمح للآخرين بتغيير رأيك أو خططك كثيرًا، أما من الناحية الصحية لا تبالغ في شرب الشاي.

برج الدلو

من الناحية الصحية لا تكثر من تناول اللحوم لأنك تعاني من الكولسترول العالي، أما من الناحية المهنية الأمور اليوم تقع في مكانها السليم، فمن حولك لا يستطيعون تجاهل حماسك وحيويتك. في العمل أنت تنجز كل ما تحتاج إليه، ويكون باستطاعتك تمرير الكثير من الأفكار الجديدة.

برج الحوت

من الناحية الصحية تجنب الأطعمة الحارة يا عزيزي، أنت شخص قادر على الاندماج بكل سهولة ضمن فريق، دون نزاع، وتسود الأجواء تناغم وتوافق من حولك، وبإمكانك الاستفادة من هذا التأثير الإيجابي في نشاطات ترفيهية مذهلة أو في مكان العمل لدفع الأمور وتكون فرد منتج.