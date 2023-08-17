مفاجأة.. وزارة الرياضة: الزمالك يمتلك أموالا لحل أزماته ولن ندعم النادي

فى مفاجأة من العيار الثقيل كشف مصدر خاص داخل وزارة الشباب والرياضة ، أن نادي الزمالك يمتلك أموالا وكثير من الموارد لحل معظم أزماته التي يتم تصديرها أمام الرأي العام

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة للبوابة نيوز ، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رفض دعم القلعة البيضاء ماديا فى امور التعاقد مع اللاعبين أو دفع الغرامات الموقعة علي الزمالك من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا .

وأشار إلى أن وزير الرياضة وضع شرطا للقاء مجلس إدارة الزمالك وهو تسمية رئيس مجلس الإدارة من داخل المركز خلفا للرئيس السابق مرتضي منصور المعزول بحكم قضائي واجب النفاذ.