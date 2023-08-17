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الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مفاجأة.. وزارة الرياضة: الزمالك يمتلك أموالا لحل أزماته ولن ندعم النادي

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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فى مفاجأة من العيار الثقيل كشف مصدر خاص داخل وزارة الشباب والرياضة ، أن نادي الزمالك يمتلك أموالا وكثير من الموارد لحل معظم أزماته التي يتم تصديرها  أمام الرأي العام 
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة للبوابة نيوز ، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رفض دعم القلعة البيضاء ماديا فى امور التعاقد مع اللاعبين أو دفع الغرامات الموقعة علي الزمالك من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا .
وأشار إلى أن  وزير الرياضة وضع شرطا للقاء مجلس إدارة الزمالك وهو تسمية رئيس مجلس الإدارة من داخل المركز خلفا للرئيس السابق مرتضي منصور المعزول بحكم قضائي واجب النفاذ.

 

مفاجأة من العيار الثقيل وزارة الشباب والرياضة نادي الزمالك الدكتور أشرف صبحى احمد محمدي