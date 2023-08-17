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الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضمن مبادرة "صيف شبابنا".. إطلاق المسابقة الفنية للرسم الفوري بكفرالشيخ

صمن المسابقه الفنيه في الرسم الفورى

مراكز الشباب بكفر
مراكز الشباب بكفر الشيخ
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نظم مركز شباب خليج بحري التابع لإدارة شباب مطوبس المسابقه الفنية في الرسم الفورى ضمن فعاليات مبادره "صيف شبابنا"، بمشاركة أعضاء مركز  الشباب ضمن سلسلة البرامج الفنية والإبداعية التى تهدف إلى تنمية الوعى الفنى لديهم، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن هذه البرامج تعمل على تنمية المواهب الإبداعية، وتسهم في تشكيل عقل ووجدان النشء فى هذه السن، وتؤثر على شخصيته ويصبح الإبداع جزءًا من حياته.

وتنفذ المسابقة بمراكز شباب كفر الشيخ، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، والإدارة العامة للبرامج والأنشطة. 

وكرمت اللجنة الفائزين فى ختام المسابقة، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، وإشراف تنفيذى لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، ومتابعة تنفيذ محمود مناع  مدير إدارة شباب مطوبس  وفريق عمل المركز.

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الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ شباب كفر الشيخ كفرالشيخ محافظ كفر الشيخ