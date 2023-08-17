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الخميس 17 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن العام يضبط 4 هاربين من 260 سنة سجن

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية من تحقيق النتائج التالية:
ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة) هارب من تنفيذ (86) حُكم بتهم "تبديد" بإجمالى مدد حبس 48 سنة.
ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة) هارب من تنفيذ  (58) حُكم بتهم "تبديد" بإجمالى مدد حبس 74 سنة.
ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ) هارب من تنفيذ  (80) حُكم بتهم "تبديد، إيصال أمانة" بإجمالى مدد حبس 36 سنة.
ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم) هارب من تنفيذ  (53) حُكم بتهم "تبديد، إيصال أمانة" بإجمالى مدد حبس 102 سنة.
بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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