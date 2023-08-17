الأمن العام يضبط 4 هاربين من 260 سنة سجن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية من تحقيق النتائج التالية:

ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة) هارب من تنفيذ (86) حُكم بتهم "تبديد" بإجمالى مدد حبس 48 سنة.

ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة) هارب من تنفيذ (58) حُكم بتهم "تبديد" بإجمالى مدد حبس 74 سنة.

ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفرالشيخ) هارب من تنفيذ (80) حُكم بتهم "تبديد، إيصال أمانة" بإجمالى مدد حبس 36 سنة.

ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم) هارب من تنفيذ (53) حُكم بتهم "تبديد، إيصال أمانة" بإجمالى مدد حبس 102 سنة.

بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.