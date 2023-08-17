رئيس مدينة شبين الكوم يتابع سير العمل داخل الوحدة المحلية بشبراباص

تابع السيد عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بشبراباص والاطلاع على سجلات الصيانة الدورية ودفاتر خطوط السير الخاصة بالمعدات ونظافة المعدات من الداخل والخارج للارتقاء بالمنظر الحضاري والاطمئنان على سير العمل وانتظامه.

وأكد عبد العال، الاهتمام المستمر بالصيانة الدورية للمعدات على مدار اليوم للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تمت المعاينة على صناديق النظافة الجديدة الخاصة بالقمامة وأمر بتوزيعها في الأماكن الخاصة بها والاهتمام الدائم بالنظافة العامة لإنشاء بيئة جميله ونظيفه مناسبة وذلك في حضور رئيسه الوحدة أسماء عبد التواب .