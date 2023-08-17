زي النهارده.. ميلاد الفنان كريم عبد العزيز

يمر علينا اليوم الخميس الموافق 17 شهر أغسطس ميلاد الفنان والنجم الكبير كريم عبد العزيز، حيث ولد الفنان كريم عبد العزيز في يوم 17 شهر أغسطس عام 1975 وهو ممثل ومخرج سينمائي، وظهر في أول عمل سينمائي له وهو طفل في فيلم “البعض يذهب للمأذون مرتين”، وهو من إخراج والده المخرج محمد عبد العزيز.

حياته

ولد كريم عبد العزيز في حي العجوزة في محافظة الجيزة، ونشأ وسط بيئة فنية والتي لعبت الدور البارز في سهولة دخوله وعمله في هذا المجال فيما بعد دون أن يكون غريبا عنه،

وكانت بلاتوهات التصوير والاستديوهات ليست بغريبة عليه منذ صغره نتيجة لعمل والده الدائم في هذه المجالات، والتحق "عبد العزيز" بالمعهد العالي للسينما عام 1994، وتخرج منه بقسم إخراج عام 1997، فعمل مساعد مخرج لفترة قصيرة ، ثم إتجه الى مجال التمثيل ليحتل الجزء الأكبر من اهتمامه في هذا المجال إلى أن جاءت له فرصة التمثيل مع المخرج شريف عرفة الذي كان أول من قدمه للجمهور.

انطلاقته الفنية:

اختارته الفنانة سميرة أحمد للقيام بدور ابن شقيقها في مسلسل «امرأة من زمن الحب»، كانت بداية حقيقية له. ثم توالت عليه العروض إلي أن جاءت الفرصة ليلعب دور البطولة المطلقة أمام أحمد حلمي ومنى زكي في فيلم “ليه خلتني أحبك”.

أسرته

والده المخرج محمد عبد العزيز، وعمه المخرج عمر عبد العزيز، كما إن شقيقات والدته هن الممثلة سميرة محسن والكاتبة نوال مصطفى.

زواجه

تزوج من الصحفية «سماح غنيم» في عام 2002 ولكن زواجهما لم يستمر، حيث انفصلا في العام التالي، وتزوج في نوفمبر 2006 للمرة الثانية من «هايدي سرور»، ورزقا بابنتهما «ملك» ورزقا بـ«علي» مع نهايات العام 2010.

الجوائز و التكريمات

حصد كريم عبد العزيز على عدة جوائز وهي: جائزة فاتن حمامة للتميز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 43، و جائزة أفضل ممثل من مهرجان الفضائيات العربية لدورته 12، عن مسلسل الاختيار 2، وجائزة أفضل ممثل درامي في احتفال شبكة راديو وتلفزيون العرب art لعام 2009 وذلك عن دوره في فيلم ولاد العم.

أعماله

شارك الفنان كريم عبد العزيز في العديد من الأعمال الفنية ومنها البعض يذهب للمأذون مرتين، قاتل ما قتلش حد، المشبوه، منزل العائلة المسمومة، اضحك الصورة تطلع حلوة، عبود على الحدود، جنون الحياة، ليه خلتني أحبك، حرامية في كي جي تو، حرامية في تايلاند، الباشا تلميذ، أبو علي، جاي في السريع، في محطة مصر، ولاد العم، فاصل ونعود، نادي الرجال السري، كيرة والجن، بيت الروبي.

وكما شارك في العديد من المسلسلات منها: امرأة من زمن الحب، ولما بابا ينام، خلوصي حارس خصوصي، مسلسل إذاعي، الزيبق، الاختيار 2، الاختيار 3، الهروب، وكما شارك بمسرحية "حكيم عيون".