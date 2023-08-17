تشاهدون اليوم.. ضمك يستضيف الرياض والأهلي يلتقي الخليج بالدوري السعودي

تستعرض “البوابة نيوز”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 16 أغسطس 2023، في ملاعب العالم في مختلف المسابقات، على رأسها مباريات الدورى السعودى للمحترفين "روشن".



* الدورى السعودى للمحترفيت "روشن":

06:00 ضمك × الرياض

09:00 الخليج × الأهلي



