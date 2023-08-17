تستعرض “البوابة نيوز”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 16 أغسطس 2023، في ملاعب العالم في مختلف المسابقات، على رأسها مباريات الدورى السعودى للمحترفين "روشن".
* الدورى السعودى للمحترفيت "روشن":
06:00 ضمك × الرياض
09:00 الخليج × الأهلي
البوابة سبورت
تشاهدون اليوم.. ضمك يستضيف الرياض والأهلي يلتقي الخليج بالدوري السعودي
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تستعرض “البوابة نيوز”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 16 أغسطس 2023، في ملاعب العالم في مختلف المسابقات، على رأسها مباريات الدورى السعودى للمحترفين "روشن".
تستعرض “البوابة نيوز”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 16 أغسطس 2023، في ملاعب العالم في مختلف المسابقات، على رأسها مباريات الدورى السعودى للمحترفين "روشن".