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الخميس 17 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. ضمك يستضيف الرياض والأهلي يلتقي الخليج بالدوري السعودي

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض “البوابة نيوز”، أبرز مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 16 أغسطس 2023، في ملاعب العالم في مختلف المسابقات، على رأسها مباريات الدورى السعودى للمحترفين "روشن".

* الدورى السعودى للمحترفيت "روشن":
06:00 ضمك × الرياض
09:00 الخليج × الأهلي

 

تشاهدون اليوم الدوري السعودي للمحترفين روشن الأهلى