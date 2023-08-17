وزير الإعلام اللبناني يشدد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية العام

شدد وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد مكاري، على ضرورة انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل نهاية العام وبأسرع وقت.

جاء ذلك في تصريحات له عقب لقائه برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة بالعاصمة بيروت، حيث تناول اللقاء المستجدات السياسية وشئونا إعلامية متعلقة بمشروع قانون الإعلام وأوضاع تلفزيون لبنان وحقوق موظفيه.

وأضاف مكاري أن اللقاء تناول تسريع النقاش بقانون الإعلام الذي أرسلته وزارة الإعلام إلى لجنة الإدارة والعدل مشيرا إلى أن الأزمة السياسية والإجتماعية التي يمر بها لبنان تنعكس على الإعلام، مشددا على ضرورة النظر إلى ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية التعاطي مع كل الأحداث التي تجري في لبنان مشددا على أن حرية الإعلام غير مطروحة للنقاش.

وشدد على أن شاشة تلفزيون لبنان لم تقفل ولن تقفل، معتبرا أن هذه المؤسسة هي ذاكرة لبنان وهي حاضره.