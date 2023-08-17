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الخميس 17 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الإعلام اللبناني يشدد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية العام

لبنان
لبنان
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شدد وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد مكاري، على ضرورة انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل نهاية العام وبأسرع وقت. 

جاء ذلك في تصريحات له عقب لقائه برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة بالعاصمة بيروت، حيث تناول اللقاء المستجدات السياسية وشئونا إعلامية متعلقة بمشروع قانون الإعلام وأوضاع تلفزيون لبنان وحقوق موظفيه.

وأضاف مكاري أن اللقاء تناول تسريع النقاش بقانون الإعلام الذي أرسلته وزارة الإعلام إلى لجنة الإدارة والعدل مشيرا إلى أن الأزمة السياسية والإجتماعية التي يمر بها لبنان تنعكس على الإعلام، مشددا على ضرورة النظر إلى ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية التعاطي مع كل الأحداث التي تجري في لبنان مشددا على أن حرية الإعلام غير مطروحة للنقاش.

وشدد على أن شاشة تلفزيون لبنان لم تقفل ولن تقفل، معتبرا أن هذه المؤسسة هي ذاكرة لبنان وهي حاضره.

وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية زياد مكارى لبنان انتخابات رئاسية