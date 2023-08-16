إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتي ملاكي بمدينة الشيخ زايد

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي بنطاق قسم شرطة أول الشيخ زايد بالجيزة.
تلقى المقدم عمرو مصطفى رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة القسم.
وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكي نتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.