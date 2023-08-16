محمد مصيلحي: صفقة «الشيخ » قوية وإضافة لصفوف الاتحاد السكندري

علق محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري على إتمام التعاقد مع اللاعب أحمد الشيخ، قائلاً: «صفقة الشيخ قوية ومحترمة».

وأضاف رئيس نادي الاتحاد السكندري، في تصريحات خاصة قائلاً: “انضمام أحمد الشيخ إضافة قوية لفريق الاتحاد السكندري خلال الموسم الجديد”.

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري ،برئاسة محمد مصيلحي، في إتمام التعاقد مع أحمد الشيخ الجناح الأيسر ،لمدة موسمين ،خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ،في إطار خطة تدعيم الموسم الجديد .

سبق لأحمد الشيخ العائد من تجربة الاحتراف بالدوري التشيكي ، تمثيل أندية مصر المقاصة والأهلى و بيراميدز و المصرى البورسعيدى .

يُجيد " الشيخ " اللعب بمركز الجناح الأيمن و الوسط المهاجم و قدم مستويات أكثر من رائعة خلال المواسم السابقة بالدوري المصري ، و سبق له التتويج بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 17 هدف .

ووقع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف زعيم الثغر لموسمين قادمين .