رئيس جامعة المنوفية يتابع أعمال تعلية مبنى مستشفى الطوارئ

أجري الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، زيارة للمستشفيات الجامعية لمتابعة أعمال تعلية مبني مستشفى الطوارئ و الحالات الحرجة ، رافقه الدكتور محمد صبري عمار المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد صبري الجمال مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد سعيد فهيم مدير المستشفى الرئيسي، و الدكتورة آثار لاشين مدير مستشفي الطوارئ، و مهندسي الشركة المنفذة للمشروع و الإدارة الهندسية بالجامعة والمستشفيات الجامعية .

أكد القاصد، أن مشروع تعلية مستشفي الطوارئ يضم تخصيص دور بالكامل لزيادة أسرة الرعاية المركزة بسعة 56 سريرا لتوفير أسرة الرعاية المركزة للحالات الحرجة، بالإضافة إلى تخصيص دور بالكامل كوحدة عمليات جراحية بسعة 11 غرفة عمليات ستساعد علي القضاء علي حالات قوائم الإنتظار وزيادة تفعيل مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية للقضاء علي قوائم الإنتظار، بالإضافة إلي تخصيص الدور الاخير كقسم داخلي بسعة 60 سريرا لخدمة مرضى الطوارئ.

واضاف الدكتور أحمد القاصد، أن زيارته للمستشفيات الجامعية تأتي في إطار الجولات الميدانية المستمرة لكليات ومعاهد الجامعة، والمتابعة المستمرة لما تم إنجازه وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات لسرعة الانتهاء من المشروعات الجامعية والارتقاء بالخدمة التعليمية والصحية التي تقدمها الجامعة لأهالي المحافظة .