رفع درجة الاستعداد لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، رفع درجة الإستعداد وإنهاء كافة الإستعدادات باللجان بالشكل اللازم وتهيئتها لإستقبال الطلاب ، وكذا الإستعدادات الخاصة بتجهيز الاستراحات والإجراءات التأمينية للجان والكنترول ومقرات التصحيح وكل ما يتعلق بعملية سير الإمتحانات.

جاء ذلك في إطار إستعدادات المحافظة لإمتحانات الدور الثانى للثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022 / 2023 والتي تنطلق إعتباراً من السبت الموافق 19 أغسطس وتنتهي الثلاثاء الموافق 29 من اغسطس الجاري.

من جانبه أشار يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الإمتحانات بالدور الثاني يبلغ 5465 طالب وطالبة بواقع 1388 بالشعبة الأدبية و 3765 بالشعبة العلمية علوم و312 بشعبة علمى رياضة يؤدون الإمتحانات بعدد 19 لجنة بالإدارات التعليمية الثمانية عشر.

وأكد وكيل الوزارة، إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحسن سير الإمتحانات وتوفير الجو المناسب والهدوء والراحة لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر وإنجاز الإجراءات المطلوبة، على نحو يحقق الأهداف المرجوة، بتكاتف كافة الجهود التي تساهم في حُسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب، مشيراً الى أنه تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الأمن لتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة وبروتوكول مماثل مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل اللجان، كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية والتنسيق مع التموين لتوفير احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات، بالاضافة الى تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التى قد تواجه رؤساء اللجان أثناء سير اللجان الامتحانية.