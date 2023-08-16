سلطنة عمان تشارك فى المنتدى الفني العسكري (آرميا 2023) بروسيا

شاركت سلطنة عمان في فعاليات الافتتاح الرسمي للمنتدى الفني العسكري (آرميا 2023) والذي يقام في جمهورية روسيا الاتحادية ويستمر حتى الـ 20 من شهر أغسطس الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الوفد العماني المشارك تجول في أروقة المعرض واستمعوا إلى شرح عن الصناعات الدفاعية والإستراتيجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي والمعدات العسكرية المختلفة.

ويعتبر هذا المنتدى منبرًا لعرض أحدث التطورات في مجال الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية وفرصة لتبادل الخبرات وللتعاون بين الدول المشاركة.

ترأس وفد سلطنة عمان اللواء مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني.