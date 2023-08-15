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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بالبحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل أمام قرية العشر الآلاف بمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة.

تلقي مأمور مركز شرطة النوبارية، إخطارًا يفيد استقبال مستشفى النوبارية 10 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب تروسيكل أمام قرية العشر الآلاف بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من: "أمل عزت محمود، 13 عاما، رمضان فرج عيسي، 14 عاما، رجب السيد بركات، 27 عاما، فارس يوسف شلتوت، 15 عاما، عبدلله محمد السيد، 13 عاما، ملك يوسف شقلوف، 13 عاما، عيد رمضان محمود، 17 عاما، شيماء سعيد عبدالعليم، 14 عاما، عبده محمود السيد، 13 عاما، شهد وليد جمال، 14 عاما"، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ومقيمون النوبارية.

ونقل المصابون إلى مستشفى النوبارية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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