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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط هاربًا خطيرًا محكوم عليه بـ 35 سنة حبس بكفر الشيخ

المتهم
المتهم
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 تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريتى أمن (كفرالشيخ – المنيا) من ضبط كل من: (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بكفرالشيخ هارب من تنفيذ 122 حُكمًا بتهم "تبديد" بإجمالى مدد حبس 35 سنة، وآخرمقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا) هارب من تنفيذ حكم بالمؤبد ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "سرقة كابلات كهربائية"، وبحوزته (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار) . 
 وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها. 
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس 35 سنة بندقية آلية مطلوب ضبطه بالأحكام