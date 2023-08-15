الأمن يضبط هاربًا خطيرًا محكوم عليه بـ 35 سنة حبس بكفر الشيخ

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريتى أمن (كفرالشيخ – المنيا) من ضبط كل من: (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بكفرالشيخ هارب من تنفيذ 122 حُكمًا بتهم "تبديد" بإجمالى مدد حبس 35 سنة، وآخرمقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا) هارب من تنفيذ حكم بالمؤبد ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "سرقة كابلات كهربائية"، وبحوزته (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار) .

وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.