اتحاد الاتحادات ينظم الأولمبياد النوعي المصري ببورسعيد

وافقت الجمعية العمومية لاتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية على تنظيم الأولمبياد النوعي المصري في مدينة بورسعيد مطلع اكتوبر المقبل.

واعتمدت الجمعية في اجتماعها الذي عقد بمركز التعليم المدني بالجزيرة، وحضره رؤساء وممثلو الاتحادات النوعية الأعضاء في الاتحاد الذي يترأسه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويضم اتحادات الجامعات والمدارس والعاملين بالحكومة والرياضة للجميع والألعاب الإلكترونية والثقافة الرياضية ومراكز شباب مصر والملاحة الرياضة ورياضات الشارع ستريت وورك اوت والحمام الزاجل والألعاب الترفيهية وشباب عمال مصر والهيئة العليا لسباق الخيل، وحضور ممثلي الجهة الإدارية الدكتورة سونيا دنيا وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، ومحمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية.

واعتمدت الجمعية العمومية تقرير النشاط وخطة نشاط العام المالي ٢٠٢٣ -٢٠٢٤، وتقرير مراقب الحسابات مكتب سيف الله مصطفى حسين.

ووافقت على استمراره مراقبا لحسابات الاتحاد، وفي كلمتها أشادت الدكتورة سونيا دنيا بما تم انجازه من انشطة، مشيرة إلى أن الاتحادات النوعية هي أذرع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وان ما تقوم به من أنشطة يحقق الأهداف المشتركة للادارة التي تسعى لنشر قاعدة الممارسة في المجتمع المصري.

وأكدت تبني الادارة المركزية لفكرة الأولمبياد النوعي المصري ، الذي يجمع الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية ويدعم فكرة العمل الجماعي ونشر قيم الرياضة وممارستها بعيدا عن صراعات المنافسة ، لتصبح الرياضة فلسفة حياة لدى المواطنين.

من جانبه اكد الدكتور عمرو الحداد، ان الوزير الدكتور أشرف صبحي، يولي الاتحادات النوعية اهتماما كبيرا من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة القائمة على نشر اللعبات وتوسيع قاعدة الممارسين لها، وتوقف محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية عند تكامل عمل الاتحادات النوعية فهي تكمل بعضها البعض وتوقع عبد العزيز ان يحقق الاوليمبياد النوعي المصري نجاحا كبيرا لأنه يمثل اتاحة امام الشباب الممارسة الرياضية في عديد اللعبات

وكان الدكتور عماد البناني نائب رئيس الاتحاد رئيس المكتب التنفيذي ورئيس اتحاد الرياضة للجميع استهل الاجتماع بتوجيه الشكر الى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد على مايولي من اهتمام ويقدمه من دعم للاتحادات النوعية التي باتت تمثل قوة ناعمة مصرية بتصدرها المشهدين العربي والافريقي في مجالاتها

ووجه الشكر للسكرتير العام والادارة التنفيذية والمالية على مافكرت به من جهود كبيرة في تنفيذ خطة نشاط العام المنتهي

واكد اشرف محمود السكرتير العام للاتحاد ورئيس اتحاد الثقافة الرياضية، أن الاوليمبياد المصري سيقام خلال الفترة من ١ الى ٣ أكتوبر احتفالا بالذكرى الخمسين لنصر اكتوبر المجيد، ويشارك فيه شباب من محافظات المواجهة السويس والاسماعيلية وشمال وجنوب سيناء الى جانب بورسعيد، وتنطلق الفعاليات بندوة ثقافية في مدينة بورفؤاد شرق بورسعيد والتي تمثل منطقة راس العش التابعة لها رمزا وطنيا حيثيات صامدة ترفع العلم المصري طيلة فترة الاحتلال بسيناء

ويتضمن حفل الافتتاح طابور عرض للاتحادات والمحافظات المشاركة وعروض رياضية ومسرحية ومسابقات ثقافية ومهرجانات ترفيهية

وحضر الاجتماع كل من حمدي الخفيف رئيس اتحاد العاملين بالحكومة واللواء دكتور مؤنس ابو عوف رئيس اتحاد الملاحة الرياضية والدكتور ماجد عزازي رئيس اتحاد مراكز شباب مصر والدكتور احمد اسماعيل سكرتير عام اتحاد الشركات والدكتورة ايمان حسن نائب رئيس الاتحاد الرياضي المدرسي واحمد خليفة رئيس اتحاد الحكام الزاجل وشريف عبد الباقي رئيس اتحاد الألعاب الاليكترونية وبليغ ابو عايد نائب رئيس اتحاد رياضات الشارع ستريت وورك اوت والكابتن بهاء مختار ممثل اتحاد الجامعات ومحي الدين بدير المدير التنفيذي وياسر سيد احمد المدير المالي

وفي ختام اعمال الجمعية العمومية التقى الحاضرون مع اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب حيث دار حوار عن مشاركة الاتحادات الشبابية ودورها في تنفيذ برامج الوزارة من خلال اتحاد الاتحادات النوعية