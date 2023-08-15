تنسيق الجامعات 2023.. جامعة النيل الأهلية تعلن عن الحد الأدنى للقبول بكلياتها

أعلنت جامعة النيل الأهلية، برئاسة الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، فتح باب التسجيل والقبول في الجامعة للعام الدراسي 2024/2023 والتقديم في 4 كليات وهى إدارة الأعمال، الهندسة والعلوم التطبيقية، وكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، والتكنولوجيا الحيوية.

وأعلنت الجامعة في بيان صحفي لها اليوم عن الحد الأدنى للقبول بالكليات، وهى كالآتي، كلية الهندسة والعلوم التطبيقية 68٪، كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب 62٪ ، كلية إدارة الأعمال 55٪، كلية التكنولوجيا الحيوية 55٪، وخصصت الجامعة رابط https://www.nu.edu.eg/apply-now للتقديم كما خصصت طرق أخرى للتواصل منها الرقم 16453 أو التقديم مباشرة بمقر جامعة النيل الأهلية بميدان جهينة، محور 26 يوليو، الشيخ زايد، الجيزة.

وقالت الجامعة في بيانها إنها توفر لطلابها برامج الدراسة في الخارج وبرامج التبادل الطلابي مع أكثر من 10 جامعات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ومنح دراسية كاملة وجزئية للطلاب المتفوقين في سنوات الدراسة بالجامعة، وهيئة تدريس متميزة ومؤهلة عالميًا تلتزم بتقديم تعليم عالي الجودة وإثراء البحث العلمي في مصر ويحمل العديد منهم درجات علمية عالية وشهادات دكتوراه من جامعات عريقة حول العالم، والحد الأدنى لسنوات التخرج يمكن تحقيقه في 3.5 سنوات في كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب وإدارة الأعمال والتكنولوجيا الحيوية، أو في 4 سنوات في كلية الهندسة والعلوم التطبيقية.

وتتيح جامعة النيل الأهلية، إمكانية الحصول على درجات علمية مزدوجة، بالإضافة إلى برامج التبادل التي تمكن الطلاب من الدراسة في الخارج في عدد من الجامعات، ففي مجال الهندسة والعلوم التطبيقية، جامعة ميتشجين بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة وندسور بكندا وفي مجال تكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر جامعة سالفورد بالمملكة المتحدة وجامعة ولاية كينت بالولايات المتحدة الأمريكية وفي مجال الإدارة الاعمال جامعة ميتشجن بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة ESC كليرمونت لإدارة الأعمال بفرنسا.

كما تتيح الدراسة في جامعة النيل الأهلية فرص للخريجين للتقديم على الماجستير والدكتوراه حيث يتواجد خريجي جامعة النيل في أكثر من 20 دولة حول العالم.

كما أن جامعة النيل الأهلية حاصلة على الاعتماد الدولي من بيرسون والمحلي من المجلس الأعلى للجامعات، وتحوي داخلها بيئة مبتكرة وتحفيزية ساعدت على إنشاء أكثر من 50 شركة ناشئة من قبل طلاب الجامعة، وتتميز باتحاد طلابي قوي مع أكثر من 20 نادي طلابي لتنمية المهارات الإدارية والعملية للطالب، وتضم مراكز أبحاث ومختبرات عالية التقنية تساهم في تشجيع الطلاب على نشر الأبحاث العلمية، وتنظم رحلات ميدانية للشركات والمصانع للتطبيق العملي والتعرف على سوق العمل، وتقدم برامج أكاديمية متميزة مع تخصصات ثانوية حديثة في مجالات مختلفة، والنماذج المهمة والناجحة من خريجي الجامعة موزعين في جميع أنحاء العالم داخل المصانع والشركات العالمية الكبرى، كما أن الجامعة لديها شراكات دولية ومحلية مع مؤسسات وشركات أكاديمية وصناعية.

وتقدم جامعة النيل منح دراسية بنسبة 100٪ لـ 50 طالبًا من بين أفضل 500 طالب في الثانوية العامة المصرية، وأخرى بنفس النسبة لـ 20 طالبًا من بين أفضل طلاب مدارس STEM ، بالإضافة إلى المنح الدراسية الاستحقاقية وفيها يتم تقديم منح دراسية جزئية في السنة الأولى للطلاب المتفوقين أكاديميًا بناءً على درجاتهم في الثانوية العامة، ويحصل أشقاء طلاب جامعة النيل على منحة دراسية بنسبة 10٪، ويحصل أبناء وبنات الموظفين الحكوميين على منحة دراسية بنسبة 10٪، وتمنح الجامعة منحة دراسية بنسبة 5٪ للتميز في الرياضة.

جدير بالذكر أيضاً أن جامعة النيل أول جامعة أهلية بحثية غير هادفة للربح في مصر تم إنشاؤها لتكون رائدة في مجال تعليم التكنولوجيا وريادة الأعمال في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها حصلت على المركز الأول على مستوى الجامعات الإفريقية، في التصنيف العالمي لجوائز التميز الخاصة بريادة الأعمال، وذلك من خلال حصد جائزة "الجامعة الريادية للعام على مستوى قارة أفريقيا" وجائزة "أفضل قيادي ريادي إفريقي" متفوقة على كل الجامعات الإفريقية، وذلك من مجلس اعتماد الجامعات الريادية العالمي (ACEEU) حيث تم تصنيف جامعة النيل الأهلية كأفضل جامعة في مصر بحسب عدد الأبحاث العلمية الدولية التي تم نشرها من قبل أعضاء هيئة التدريس وكذلك طلاب البكالوريوس الذين أهلتهم الدراسة في جامعة النيل لنشر أبحاث علمية في أهم الدوريات العالمية وذلك بناء على QS لتصنيف الجامعات.





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