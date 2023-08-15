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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اشتباكات عنيفة في ليبيا بين ميليشيات "قوات الردع" و"اللواء 444 قتال" في طرابلس

اشتباكات ليبيا
اشتباكات ليبيا
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اندلعت اشتباكات عنيفة بين اثنين من كبريات الميليشيات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الثلاثاء، وهي قوات الردع و"اللواء 444 قتال"، وهي الاشتباكات التي تسببت في تعطل حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة نتيجة استخدام الأسلحة الثقيلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي انتشرت فيه مخاوف حول اتساع نطاق العمليات المسلحة بين القوتين العسكريتين في العاصمة الليبية، ما يشير إلى تأزم الوضع في الناحية الغربية للبلاد.

اندلعت تلك الاشتباكات بعد أن اختطفت ميليشيا "قوات الردع" أحد القادة العسكريين في "اللواء 444 قتال" وهو العقيد محمود حمزة من مطار معيتيقة، واستخدمت الميليشيات أنواع الأسلحة الثقيلة كافة.

وقال شهود عيان إن أصوات الضربات سمع دويها في عدد من مناطق العاصمة الليبية طرابلس، وسط انتشار مكثف للآليات العسكرية.

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