الادعاء العام في ولاية جورجيا يمنح ترامب مهلة للمثول أمام المحكمة

أعلنت المدعية العامة بولاية جورجيا الأمريكية فاني ويليس، أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، و18 شخصًا اتهموا، معه على خلفية ممارساتهم خلال انتخابات 2020، أمهلوا حتى تاريخ 25 أغسطس للمثول أمام القضاء في جورجيا.

وقالت المدعية العامة التي تحقق في الملف منذ عام 2021 فاني ويليس، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، إنها تريد أن تتم المحاكمة في هذه القضية في غضون ستة أشهر".

واتهمت هيئة محلفين كبرى، الاثنين، في أتلانتا، ترامب، بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا الأمريكية، خصوصا من خلال ممارسته لضغوط على مسؤولين عن الاقتراع.

ووافقت هيئة المحلفين الكبرى في ولاية جورجيا مساء أمس على توجيه لائحة من نحو عشر تهم بعد يوم من الاستماع إلى شهود بشأن محاولات مزعومة وغير قانونية من جانب ترامب لقلب نتيجة انتخابات 2020 في هذه الولاية الرئيسية، وفق وسائل إعلام أمريكية.