رئيس طور سيناء يتابع أعمال تبليط حوض صرف حمام موسى.. بالصور

بدأت منطقة حمام موسى في العاصمة طور سيناء تعود إليها الحياة من جديد بعد فترة طويلة من الإهمال، حيث نجح مجلس المدينة بقيادة مبروك الغمريني ، رئيس المدينة وفريق العمل في رفع كفاءة ونظافة منطقة حمام موسى بالكامل؛ إيذانا لافتتاحه أمام الجمهور.

ورصدت “البوابة نيوز” متابعة رئيس مدينة طور سيناء لأعمال شفط المياه من حوض صرف مياه حمام موسى للبدء لوضع طبقة من البلاط بأرضية الحوض.

من جانب آخر، وجه أهالي العاصمة طور سيناء، كل الشكر والتقدير للقيادات التنفيذية بالمحافظة ومجلس المدينة لعودة منطقة حمام موسى إلى جمالها ورونقها من جديد؛ بعد جهود مضنية، وأعمال مكثفة لنظافته ورفع كفاءته وتقليم النخيل ورش المنطقة بالكامل للقضاء على الحشرات الضارة، على مدار الأيام الماضية من قبل مجلس المدينة بقيادة مبروك الغمريني، رئيس المدينة، وفريق عمله.

وقال محمود بدير، رئيس قسم المذيعيين باتحاد الإذاعة والتليفزيون بجنوب سيناء: “مجهود رائع تقوم به المحافظة ومدينة طور سيناء لتشغيل وتطوير المعلم السياحي الديني حمام موسى وتطويره لاستقطاب السياحة الداخلية والخارجية لما له من أهمية روحيه لأهالي جنوب سيناء كل الشكر لمعالي اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء.”

ويعد حمام موسى، من أهم مصادر السياحة العلاجية والدينية بمحافظة جنوب سيناء، ويقع الحمام شمال مدينة طور سيناء على بُعد 3 كيلو من المدينة، وتتدفق مياهه من خمسة عيون تصب في حمام على شكل حوض محاطًا بمبنى، وتستخدم هذه المياه الكبريتية الساخنة في شفاء العديد من الأمراض، منها الروماتيزم، والأمراض الجلدية، والتهاب العظام، والتئام الجروح، ويعيد تنظيم طاقة الجسم، لمقاومة أمراض الشيخوخة.

وفي سياق آخر، واصلت فعاليات حملة النظافة العامة التي تشنها الوحدة المحلية لمركز ومدينة طور سيناء بأحياء المدينة المختلفة وشوارعها وميادينها الرئيسية، بمشاركة رؤساء الأحياء وعمال النظافة وجهاز تحسين البيئة، وشملت الحملة أعمال نظافة ورفع مخلفات القمامة وإزالة التراكمات وقص وتقليم الأشجار والنخيل والمساحات الخضراء، بجانب دهان المطبات الصناعية، وسط إشادة من المواطنين؛ يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حفاظا على المظهر الحضاري للعاصمة طور سيناء.

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