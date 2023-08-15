الصحف تبرز مطالبة قمة العلمين بإنهاء احتلال أراضي دولة فلسطين

تناولت الصحف المصرية، الصادرة اليوم /الثلاثاء/، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي والعالمي.

فقد أبرزت الصحف استضافة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة ثلاثية، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، في العلمين، أمس، لبحث تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات الراهنة في أرض دولة فلسطين المحتلة، والأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.

وأكد القادة الأولوية التي توليها الدول الثلاث للمرجعيات القانونية الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، واستعادة الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني بن الحسين دعمهما الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الاستمرار في الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة، في سبيل استعادة حقوقه، وتأمين الحماية الدولية، وكذلك دعم جهود دولة فلسطين لتأمين الخدمات وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين في ظل التحديات الصعبة والعدوان المتكرر والأحداث المؤسفة التي تشهدها الأراضي المحتلة.

كما أكد القادة الثلاثة على أن حل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل هو خيار إستراتيجي وضرورة إقليمية ودولية ومسألة أمن وسلم دوليين.

وشدد القادة على وجوب تنفيذ إسرائيل التزاماتها وتعهداتها وتحمل مسئولياتها، وفقا للقانون الدولي والإنساني بوصفها «قوة احتلال»، ووقف اعتداءاتها وتهدئة الأوضاع على الأرض تمهيدا لإعادة إحياء مفاوضات السلام.

وأكد الرئيسان السيسي ومحمود عباس أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في الحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.

وأعرب القادة عن عزمهم الاستمرار في جهودهم مع القوى الدولية الرئيسية والأطراف المُهتمة بالسلام لإعادة إحياء عملية سلام جادة، واتفقوا على استمرار التشاور والتنسيق المُكثف في إطار صيغة التنسيق الثلاثية على جميع المستويات، من أجل صياغة أطر لتفعيل الجهود الدولية الهادفة لإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، من خلال استئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل وفق القانون الدولي، والمرجعيات الدولية المعتمدة والمتفق عليها.

