تخبط في المواقف الأمريكية تجاه سلطة الاحتلال.. رغم وقف واشنطن شحنة قنابل لإسرائيل وإعلان مراجعة سياساتها الخارجية.. الولايات المتحدة تعتزم إرسال مزيد من الأسلحة لتل أبيب بمليار دولار

بعد أن أعلنت واشنطن وقف شحنة قنابل لتل أبيب مؤخرا والقيام بمراجعة السياسة الخارجية تجاه إسرائيل، كشفت مصادر في الكونجرس الأمريكي hعتزام الإدارة الأمريكية إرسال مزيد من الأسلحة إلn سلطة الاحتلال.

وقالت ثلاثة مصادر في الكونجرس، رفضوا الكشف عن هويتهم، في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت المشرعين الرئيسيين أنها سترسل حزمة جديدة من الأسلحة والذخيرة تزيد قيمتها عن مليار دولار إلى إسرائيل.

وأشارت الوكالة إلى أن تلك الشحنة الجديدة هي أول شحنة أسلحة تعلن عنها الإدارة الأمريكية إلى إسرائيل منذ أن علقت عملية نقل أسلحة أخرى تتكون من 3500 قنبلة في وقت سابق من الشهر. وقالت الإدارة إنها أوقفت هذه الشحنة لمنع إسرائيل من استخدام القنابل في هجومها علي مدينة رفح، بجنوب قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن حزمة الأسلحة التي سيتم إرسالها تشمل حوالي 700 مليون دولار لذخيرة الدبابات و500 مليون دولار للمركبات التكتيكية و60 مليون دولار لقذائف الهاون.

ولم تحدد المصادر موعد وصول تلك الأسلحة إلى تل أبيب.

وكان الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي يخططون، هذا الأسبوع، لتقديم مشروع قانون يفرض تسليم أسلحة هجومية لإسرائيل. وجاء هذا في أعقاب إعلان بايدن، الأسبوع الماضي، أنه أوقف شحنة القنابل مؤقتا، وقال أيضا أنه يمكن أن يمنع عمليات نقل الأسلحة في المستقبل إذا اجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي أجزاء من رفح في غزة.

وقال البيت الأبيض إن بايدن لن يوافق علي مشروع القانون إذا تم تمريره في الكونجرس، كما أن مشروع القانون ليس له فرصة عمليا في مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، لكن الديمقراطيين في مجلس النواب منقسمون إلى حد ما بشأن هذه القضية، ووقع ما يقرب من عشرين عضوا على رسالة إلى إدارة بايدن يقولون فيها إنهم “قلقون للغاية بشأن الرسالة المرسلة من خلال إيقاف شحنة القنابل مؤقتا،” وفقا للوكالة.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير: “نحن نعارض بشدة محاولات تقييد قدرة الرئيس على نشر المساعدة الأمنية الأمريكية بما يتفق مع السياسة الخارجية الأمريكية وأهداف الأمن القومي”.

في حين، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، في تصريحات للصحفيين، إن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدة العسكرية المقدمة في مشروع قانون تمويل تكميلي بقيمة 26 مليار دولار تم تمريره الشهر الماضي، لكن البيت الأبيض أوقف شحنة القنابل مؤقتا "لأننا لا نعتقد أنه يجب إسقاطها في المدن المكتظة بالسكان".