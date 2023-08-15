طبيب الأهلي الجديد يتسلم ملف المصابين ويتابع حالة إمام والسولية

بدأ الدكتور تامر أبو العينين رئيس الجهاز الطبى الجديد بالنادى الأهلى مهام عمله خلفا للدكتور أحمد أبو عبلة، حيث تسلم الطبيب الجديد ملف اللاعبين المصابين للاطلاع عليه ووضع برنامج علاجى لتجهيزهم لبداية الموسم.

ويعانى 7 لاعبين فى صفوف الفريق الأحمر من إصابات مختلفة هم خالد عبدالفتاح ومحمود متولى وعمرو السولية ومحمد شريف وكريم فؤاد وأكرم توفيق بالإضافة للوافد الجديد إمام عاشور.

ويعانى عمرو السولية من إصابة فى العضلة الخلفية ابتعد فيها عن مباريات الفريق الأخيرة فى الموسم الماضى بينما تعرض متولى للإصابة بجزع فى كاحل القدم وغاب أيضا لفترة طويلة، أما الثنائى أكرم توفيق وكريم فؤاد فيواصلان البرنامج التأهيلى للتعافى من جراحة الرباط الصليبى، كما خضع خالد عبدالفتاح لجراحة فى الكتف بعد الإصابة التى تعرض لها فى مباراة المصرى بالكأس، ويغيب محمد شريف بسبب إصابة فى العضلة الخلفية، بينما يؤدى الوافد الجديد إمام عاشور برنامجا تأهيليا للتعافى من الإصابة التى تعرض لها مع فريقه السابق ميتلاند الدنماركى قبل الانضمام للأهلى.

وبدأ طبيب الأهلى الجديد فى إعداد ملف طبى لكل لاعب فى صفوف الفريق قبل بداية الموسم ومعرفة كل كبيرة وصغيرة بشأن الإصابات التى تعرض لها فى وقت سابق وطريقة العلاج وموقف جميع اللاعبين فيما يتعلق بالتدريبات والنواحى البدنية، كما سيقوم بعمل قياسات بدنية وأوزان للاعبين خلال الفترة المقبلة من أجل تفادى الإصابات.

وقرر مارسيل كولر اصطحاب الثنائى أكرم توفيق وكريم فؤاد فى معسكر الإعداد الخارحى لمتابعة موقفها، وكذلك للعرض على الطبيب النمساوى الذى أجرى لهما جراحة الرباط الصليبى لمعرفة تطورات حالتهما وتحديد موعد انتظامهما فى التدريبات الجماعية.