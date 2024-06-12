التشيك تعود إلى صدارة دول الاتحاد الأوروبي بأدنى معدل بطالة خلال مايو

أعلن مكتب العمل في التشيك أن البلاد عادت إلى صدارة دول الاتحاد الأوروبي بأدنى معدل بطالة بانخفاض إلى 3.6 في المئة خلال شهر مايو الماضي، بعدما تم تسجيل 274.322 طالب عمل لدى مكتب العمل التشيكي في نهاية الشهر.

وقال مكتب العمل - في بيان نقلته شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا - إن هذا الرَّقَم يمثل ارتفاعًا بنسبة 0.1 نقطة مئوية على أساس سنوي، وانخفاضًا بنفس النسبة 0.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر أبريل السابق له، حيث انخفضت البطالة في جميع المقاطعات التشيكية الـ 14 وفي 70 من أصل 77 إقليمًا في البلاد.

وأكد مكتب العمل أن شهري مايو ويونيو يمثلان تقليديًا الفترة التي يتم فيها تسجيل أدنى معدل بطالة في التشيك من كل عام.

وأفاد مكتب العمل أيضًا أنه سهّل توظيف 24.056 شخصًا؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 60.9 في المئة على أساس سنوي، وأعاد تأهيل عدد أكبر من الأشخاص بنسبة 83 في المئة على أساس سنوي.

وكان هناك أيضًا 15.878 أوكرانيًا مسجلين ضمن نظام الحماية المؤقتة لدى مكتب العمل التشيكي في نهاية مايو، بانخفاض عن 16.204 شخصا في أبريل الفائت، وتلقى 797 أوكرانيًا دورات اللغة التشيكية التي يسرها مكتب العمل في مايو، بينما كان عددهم 849 في أبريل، و926 في مارس.