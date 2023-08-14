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الإثنين 14 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

لا إصابات في حريق محل التجاري بشارع فيصل

أرشيفيه
أرشيفيه
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 تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري بشارع الملك فيصل التقسيم الأول بمنطقة بولاق الدكرور غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقي القدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات مفادها نشوب حريق داخل محل تجاري بشارع الملك فيصل التقسيم الأول بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الحمايه المدنيه بالجيزة قسم شرطة بولاق الدكرور مديرية امن الجيزة منطقة بولاق الدكرور شارع الملك فيصل