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الإثنين 14 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. انهيار طيني في جبال الألب بإيطاليا

انهيار طيني في جبال
انهيار طيني في جبال الألب في إيطاليا
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عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لحدوث انهيار طيني في جبال الألب في إيطاليا، ما أدى لتغطية شوارع مدينة باردونيكيا، والتي تقع بالقرب من تورين في وادي جبل فال دي سوسا.

ويظهر الفيديو، آثار الدمار الذي حدث من الانهيار الطيني في جبال الألب بإيطاليا، فيما تستمر فرق الإنقاذ في البحث عن أشخاص مفقودين محتملين الإثنين بإحدى مدن جبال الألب الإيطالية، إضافة لتنظيف الطرق المكسوة بالطين، بعد أن تسبب الانهيار الطيني الجبلي في تدفق المياه وأضرار بشوارع المدينة.

وأكد حاكم منطقة بيدمونت ألبرتو سيريو عدم وقوع ضحايا، مشيرًا إلى أنه تم تحديد مكان خمسة أشخاص كان يُعتقد أنهم في عداد المفقودين.

جبال الألب ايطاليا فرق الإنقاذ